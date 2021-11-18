شرطة خانيونس تُنهي ملفات 16 غارماً

رام الله - دنيا الوطنأنهت شرطة محافظة خانيونس، اليوم الخميس، ملفات (16) موقوفاً في نظارات مراكز شرطة المحافظة من الغارمين أصحاب الذمم المالية.وذكر أحمد صيام رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة ملفات الغارمين المتعسّرين: "أنه بالتعاون مع جميعة وفاء المحسنين الخيرية تم الافراج عن (16) غارماً من أصحاب الذمم المالية بعد دفع المبالغ المتراكمة عليهم".وأوضح صيام أن هذه المبادرة الكريمة جاءت من أجل التخفيف عن المواطنين، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة، مشيراً إلى تسوية الأوضاع القانونية لهم حيث تُقدر قيمة المبالغ المدفوعة (4700) شيكل.