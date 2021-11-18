الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية تشيد بقرار حكومة جنوب أفريقيا





رام الله - دنيا الوطنأشادت الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية بقرار حكومةجنوب إفريقيا سحب دعمها لمسابقة ملكة جمال جنوب إفريقيا، بعد تعنت الأخيرة وتجاهل النصائح ضد المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون المقرر عقدها في إسرائيل خلال شهر ديسمبر 2021.و جاء ذلك بعد فشل كل محاولات وزارة الرياضة والفنون والثقافة لإقناع منظمي مسابقة ملكة جمال جنوب إفريقيا بإعادة النظر في قرارهم بالمشاركة في حدث ملكة جمال الكون المقرر عقده في إسرائيل خلال شهر ديسمبر 2021، معللة ذلك بالفظائع الموثقة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين وكون إسرائيل ضالعة بممارسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، والتي بناءً عليه لا تستطيع حكومة جنوب إفريقيا، بصفتها الممثل الشرعي لشعب جنوب أفريقيا، أن تنضم إلى ذلك بضمير حي لما تعنيه المشاركةفي مسابقة ملكة جمال الكون للجنوب أفريقيين وغيرهم الكثير في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يتطلب الانسحاب وتغليب المصلحة العامة على المصالح الفردية.هذا وكان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وجه نداءً حيّا فيهملكتي جمال ماليزيا وأندونيسيا اللتان انسحبتا من المسابقة ودعا الشبكات والمؤسسات النسائية والحقوقية العربية والدولية إلى الضغط على الحكومات والمشاركات من أجل عدم المشاركة في مسابقة ملكة الجمال في إسرائيل التي تواصل عدوانها واحتلالهاالاستيطاني العنصري للأراضي الفلسطينية ومخالفتها للقانون الدولي وتنكرها للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية.ودعت الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ومناهضةالتطبيع إلى تصعيد الحملة الإعلامية والسياسية في التنديد بمسابقة ملكة جمال الكون والتي تقام على أراضي أم الرشراش الفلسطينية التي تم تطهيرها عرقياً عام 1948، والدعوة إلى مقاطعتها.