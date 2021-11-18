فلسطين: الكشف عن عدد إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل ثلاث حالات وفاة، و221 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و265 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إلى أن الوفيات توزعوا على النحو الآتي: حالتا وفاة قطاع غزة، حالة في نابلس.وقالت الوزيرة أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 45، بيت لحم 15، جنين 17، ضواحي القدس 2، رام الله والبيرة 13، سلفيت 1، طولكرم 3، طوباس 1، نابلس 5، أريحا والأغوار 1، قلقيلية 0، قطاع غزة 118".وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 23، بيت لحم 15، جنين 17، ضواحي القدس 5، رام الله والبيرة 10، سلفيت 0، طولكرم 5، طوباس 1، نابلس 7، أريحا والأغوار 0، قلقيلية 2، قطاع غزة 180".وبيّنت أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 48 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 75 مريضاً، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.