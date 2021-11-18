غانتس يزور المغرب الأسبوع المقبل لإبرام "صفقة دفاعية"

رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس سيزور المغرب الأسبوع المقبل، لإبرام "صفقة دفاعية".وأكدت صحيفة (ذا تايمز أوف إسرائيل) أن وزير الجيش سيلتقي خلال زيارته بكل من وزيري الدفاع والخارجية المغربيين، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يوقع "صفقة دفاع" مع المغرب.ووصفت الزيارة بأنها تأتي "وسط ازدهار العلاقات بين اسرائيل والرباط في أعقاب اتفاق التطبيع لإقامة علاقات دبلوماسية العام الماضي".وسبق غانتس، وزير الخارجية الإسرائيلي يئير لبيد الذي زار المغرب في شهر آب/ أغسطس الماضي، لافتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي رسميا في الرباط، وكذلك "لقاء المسؤولين وتوقيع سلسلة من الاتفاقات"