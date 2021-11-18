"لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية" تنعى الأسير العمور وتندد بجريمة الإهمال الطبي المتعمد

نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً تنديداً بجريمة الإهمال الطبي المتعمد التي أدت لاستشهاد الأسير سامي العمور من دير البلح، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة.

وقال بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين بغزة، في حديث خاص لـ"دنيا الوطن": إن "استشهاد الأسير العمور يفضح من جديد هذا الاجرام الصهيوني، التي تلاحق الأسرى وهم مكبلين ومرضى داخل السجون".وأضاف "الأسير العمور دخل السجن بكامل صحته، ولكن تم ممارسة الإهمال الطبي والقتل البطيء بحقه، الذي يُمارس على العديد من الأسرى الذي راح ضحيته أكثر من 72 شهيد".ودعا المدهون، منظمات حقوق الانسان والصحة العالمية أن يشكلوا لجنة لزيارة السجون والوقوف على أوضاع الأسرى خاصة المرضى، والتحقيق في هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.من جانبه، قال زكي دبابش منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بغزة: "إن هذه الجريمة ال227 بحق أسرانا البواسل، والأسير البطل سامي العمور".وحمّل دبابش، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة وإدارة مصلحة السجون، إزاء ما يحصل في سجون الاحتلال، مؤكداً أ، الشعب والمقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يحصل داخل سجون الاحتلال.وتابع دبابش: " وجهنا رسائل قوية وشديدة للمنظمات الحقوقية، في ظل وجود قانون دولي واتفاقيات، حيث أن إسرائيل ضربت كل هذه القوانين بعرض الحائط كل هذ الاتفاقيات، ولا يهمها كل مؤسسات المجتمع الدولي".بدوره، أوضح وليد عوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن الأمر الذي أدى إلى استشهاد الأسير سامي العمور، هو عندما قامت إدارة سجون الاحتلال بنقله إلى المستشفى بشكل لا يليق طبياً، والإهمال الطبي الكبير الذي تعرض له داخل مستشفى "سوروكا".ودعا عوض، الصليب الأحمر وكل المؤسسات الدولية التحرك للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج عن الأسرى المرضى، وتوفير العلاج الطبي اللازم لهم، كما دعا مجلس حقوق الانسان التدخل من أجل تأمين حقوق الأسرى داخل سجون الاحتلال.