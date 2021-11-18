شؤون فلسطينية

جمعية حسام تحمل الاحتلال والمؤسسات الدولية مسؤولية استشهاد الأسير سامي العمور

جمعية حسام تحمل الاحتلال والمؤسسات الدولية مسؤولية استشهاد الأسير سامي العمور
رام الله - دنيا الوطن
حملت جمعية الاسرى والمحررين حسام سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسئولية الكاملة عن استشهاد الاسير البطل سامي عابد العمور (39 عاما) من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة والذي سقط صباح اليوم شهيدا داخل سجون الاحتلال جراء سياسة الاهمال الطبي المتعمد.

وأكدت الجمعية على أن هذه الجريمة تسلط الضوء مجددا علي خطورة ممارسة الاحتلال لسياسة الاهمال الطبي المتعمد التي تهدد حياة المئات من الاسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، كما حملت الجمعية المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية المسئولية الكاملة بنفس القدر الذي يتحمله الاحتلال جراء صمتها علي جرائم قتل الاسرى التي تتواصل بشكل خطير في الآونة الأخيرة دون أن يكون لهذه المؤسسات موقف جدي وحازم يشكل ضغوطا علي الاحتلال لوقف استهتاره بحياة الاسرى المرضى.

وأوضحت الجمعية ان الاسير العمور عاني منذ سنوات طويلة من مشاكل في القلب تفاقمت مع الوقت بفعل سياسة المماطلة في العلاج وغياب أدنى مستويات الرعاية والمتابعة الصحية الامر الذي ادي الي تدهور حالته الصحية بشكل خطير للغاية ، مشيرة الي انه باستشهاد الاسير العمور نرتفع قائمة شهداء الحركة الاسيرة الي (227) شهيد.

وطالبت المجتمع الدولي التدخل العاجل لوضع حد لهذه الجريمة والتدخل لدي الاحتلال لضمان عدم تكرار هذه الجريمة التي تهدد حياة الاسرى المرضى والتي تحولت الي أداة قتل واغتيال للاسرى البواسل يمارسها الاحتلال وفق خطة منهجية اساسها الانتقام منهم وجعل حياتهم مهددة ومحاصرة بالأمراض القاتلة.

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