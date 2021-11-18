شؤون فلسطينية

مطر: من المبكر الحديث عن تقليصات أو حذف في منهاج الثانوية العامة

مطر: من المبكر الحديث عن تقليصات أو حذف في منهاج الثانوية العامة
محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي في وزارة التربية والتعليم
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي في وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، على أنه من المبكر الحديث عن تقليصات أو حذف في المحتوى الدراسي لمنهاج الثانوية العامة.

وأوضح مطر في حديثٍ لإذاعة (الاقصى) أن الأمر مايزال قيد الدراسة، وعلى الطلاب الالتزام بمقاعد الدراسة والانتباه لدروسهم فهم لا يعلمون طبيعة الظروف في الأيام القادمة، وحينما يحصل تقليص من المحتوى الدراسي يتم التقليص من الأجزاء التي لم يدرسها الطالب في نهاية المحتوى الدراسي وليس في بدايته.

وبيّن أن العام الدراسي يخضع للتقييم، والوزارة ستحدد الأجزاء المطلوبة من المحتوى الدراسي، فإذا كان هناك استثناء لأجزاء محددة سيتم العمل على تحييدها، ولكن الأمر خاضع لتقييم ظروف العام الدراسي، ومازلوا في بداية الربع الثاني من العام الدراسي.

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