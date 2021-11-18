شؤون فلسطينية

كتلة نضال العمال في فلسطين تواصل حشد المواقف الصينية لدعم عمال وشعب فلسطين

كتلة نضال العمال في فلسطين تواصل حشد المواقف الصينية لدعم عمال وشعب فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت كتلة نضال العمال في فلسطين على أهمية تحشيد الدعم والاسناد النقابي والعمالي العالمي لدعم الشعب الفلسطيني وطبقته العاملة ومواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل المحاولات الدائمة من قبل الادارة الامريكية وحلفائها لتسوية القضية الفلسطينية بعيداً عن قرارات الشرعية الدولية.

و جاء ذلك خلال رسائل متبادلة بين كتلة نضال العمال والاتحاد العام لنقابات عمال عموم الصين.

وقالت كتلة نضال العمال: "إنها أطلعت قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال عموم الصين ، أكبر الاتحادات العمالية في العالم على حجم الانتهاكات والممارسات العدوانية التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا وعمالنا ، وقد وجهت برسائل عديدة حول هذا الخصوص للعشرات من الاتحادات والمنظمات النقابية العربية والدولية".

وأفادت الكتلة بأن الاتحاد العام لنقابات عمال عموم الصين يهتم اهتماماً كبيراً في متابعة الأوضاع الفلسطينية ولديه اطلاع كافٍ حول كافة الظروف والتحديات التي تواجه عمال فلسطين جراء السياسات والانتهاكات التي يتعرضون لها يومياً من قبل الاحتلال ، وأن الاتحاد الصيني يعبر عن تضامنه المطلق مع عمال وشعب فلسطين وحقهم في الحرية والكرامة ونيل الحقوق العادلة.

وشددت على أهمية الدعم الصيني للقضية الفلسطينية بما عرف عن الصين بمواقفها التاريخية والمبدئية الثابتة اتجاه القضية الفلسطينية والحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني ، مثمنة الجهود الصينية الكبيرة في كافة مجالات الدعم من قبل الدولة الصينية والحزب الشيوعي الصيني والاتحاد العام لنقابات عمال عموم الصين.

وأضافت كتلة نضال العمال في فلسطين" إن علاقاتها الثنائية تتطور مع الجانب الصيني وهناك توجهات لبرامج متعددة وفعاليات مشتركة لتعزيز التعاون الدولي بينهما وتبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة من قبل الطرفين".

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