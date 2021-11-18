إشتية يبحث مع الصفدي تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي





رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، على هامش إجتماع المانحين (AHLC) وزير الخارجية الاردني ايمن صفدي، في مقر إقامته في العاصمة النرويجية أوسلو.وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاردن وفلسطين والتحضيرات لاجتماع اللجنة العليا الاردنية الفلسطينية المشتركة المزمع عقدها في السابع من كانون أول القادم.كما بحثا تعزيز الجهود لفتح مسار سياسي جدي يفضي إلى إنهاء الاحتلال ويلبي التطلعات الفلسطينية بإقامة الدولة على حدود 1967 مع القدس عاصمة وحق العودة للاجئين.وأكد الاجتماع استمرار التنسيق والتشاور المشترك حول التطورات في القضية الفلسطينية.