شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تصدر بياناً حول جهوزيتها لاستقبال فصل الشتاء

كهرباء غزة تصدر بياناً حول جهوزيتها لاستقبال فصل الشتاء
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت كهرباء غزة بأن طواقم الشركة على جهوزية كاملة لاستقبال فصل الشتاء، وأنها نفذت عشرات المهمات قبل الدخول الفعلي في هذا الموسم.

وقالت الشركة في بيان صحفي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): " نتأمل من المواطنين الالتزام بتعليماتها وإرشاداتها المرتبطة بهذا الفصل للحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم".

وأضافت: "طواقم الشركة تعمل على مدار الساعة دون توقف بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وهي تدعوا الجميع لعدم التردد في طلب الخدمة عبر الرقم (133)، وخاصة وقت الطوارئ".

ودعت الشركة المواطنين لسرعة التبليغ عن أي حدث طارئ يتعلق بشبكة الكهرباء أو مكوناتها المختلفة؛ لأن التبليغ السريع يساهم في الحفاظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

وأكدت على أنجزها العديد من المشاريع المتنوعة وقطعت شوطاً مهماً في تحديث منظومتها، مما انعكس بشكل لافت على جودة خدمتها في الآونة الاخيرة، وهي تسعى جاهدة لاستكمال مساعيها الجادة في هذا الجانب.

وشددت على أن التعدي على شبكة الكهرباء بمختلف الأشكال يعيق ويؤخر عمليات التطوير، وهو من أبرز العوامل والأسباب التي تؤدي لحدوث عجز كهربائي، وتؤثر على استقرار التيار وتعرض حياة المواطنين للخطر.

وحثت الشركة الجميع لمساندة جهودها في عملية التوعية بأهمية المحافظة على مقدرات الكهرباء الوطنية، وكذلك جهود التوعية من مخاطر التعامل مع الكهرباء وخاصة خلال فصل الشتاء.

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