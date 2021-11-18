الحركة الأسيرة تعلن الحداد على روح العمور وتغلق كافة أقسام السجون



وقضى العمور المحكوم بالسجن لمدة 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، بعد أن أصيب خلال فترة اعتقاله بأمراضٍ خطيرة تجاهلت سلطات الاحتلال علاجها، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 227 شهيدًا.



وتعكس جريمة الإهمال الطبي حجم الانتهاكات المتصاعدة بحق الأسرى وخصوصًا المضربين منهم وتجاهل معاناتهم وضرب سلطات الاحتلال بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية.



وقال مكتب إعلام الأسرى: "إن جريمة قتل الأسير العمور تضاف إلى السجل الأسود للاحتلال وإدارة سجونه، وتُثبت للعالم

أجمع أن جرائم الاحتلال مستمرة، وهي سياسة ممنهجة بحق الأسرى".







رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحركة الأسيرة الحداد وإغلاق كافة الأقسام في سجون الاحتلال وإرجاع وجبات الطعام، اليوم الخميس، حدادًا علىروح الشهيد سامي العمور.وأكدت الحركة الأسيرة على أن ممارسات الاحتلال وإدارة سجونه مع الأسير العمور "تدلل على أن عملية إعدام حقيقية نُفذتبحقه، وتأكيدًا جديدًا على سياسة الإهمال الطبي الممنهجة".ونوهت إلى أن الشهيد العمور مكث أكثر من 14 ساعة في معبار السبع أثناء نقله إلى المستشفى من سجن نفحة الصحراوي، "وهذادليل قاطع على مدى إجرام المحتل".وطالبت الحركة الأسيرة جماهير شعبنا ومؤسساته "بالوقوف أمام هذه الجريمة النكراء بمسؤولية عالية، ومحاسبة المحتل علىجرائمه بكافة الوسائل وفي كافة المحافل".وصباح اليوم، استشهد الأسير العمور، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجون.