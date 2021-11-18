وزيرة التعليم الإسرائيلية ترفض منح "جائزة إسرائيل" لأكاديمي بسبب نشاطه المناهض للاحتلال

رام الله - دنيا الوطنرفضت ييفعات شاشا بيطون وزيرة التعليم الإسرائيلية، منح جائزة إسرائيل في مجال الرياضيات وأبحاث علوم الحاسوب للبروفيسور عوديد غولدرايخ، بسبب نشاطه المناهض للاحتلال الإسرائيلي.وادعت شاشا بيطون في تصريحات صحفية أنه لا يمكنها منح جائزة إسرائيل على إنجازات أكاديمية مهما كانت رائعة، لمن يدعو إلى مقاطعة مؤسسة أكاديمية إسرائيلية.واتهمت الوزيرة الإسرائيلية، البروفيسور غولدرايخ بالتوقيع على عريضة تدعو إلى مقاطعة جامعة أريئيل، ومؤسسات أكاديمية إسرائيلية.وتواصل شاشا بيطون بقرارها سياسة سلفها، يوآف غالانت، الذي رفض توصية بمنح الجائزة للأكاديمي الإسرائيلي في أعقاب توقيع غولدرايخ على عريضة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة جامعة مستوطنة (أريئيل) في الضفة الغربية المحتلة.وصادقت المحكمة العليا في نيسان/ أبريل المنصرم على طلب غالانت، بالسماح له رفض منح الجائزة لغولدرايخ، وذلك في أعقاب توقيعه على العريضة.وكانت لجنة الحكام لمنح الجائزة في مجال الرياضيات وعلم الحاسوب قد التمست بصورة غير مألوفة، إلى المحكمة العليا ضد غالانت، بسبب رفضه قبول قرار منح الجائزة إلى غولدرايخ بادعاء أنه يؤيد حركة (BDS).