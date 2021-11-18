الرئيس عباس: نعتز بالعلاقات الثنائية مع المغرب ونحرص على تعزيزها

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الملك المغربي محمد السادس، لمناسبة الذكرى الـ66 لاستقلال المملكة.وقال الرئيس عباس في برقية التهنئة: "نرفع لجلالتكم ومن خلالكم لحكومتكم وشعبكم الشقيق، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، أسمى عبارات التهاني الأخوية، داعين الله لجلالتكم بالصحة والعافية، ولبلدكم وشعبكم بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار".وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية، وحرصه على تعزيزها وفتح آفاق جديدة أمامها لما فيه مصلحة الشعبين المشتركة.