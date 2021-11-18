دولي

اليونان: انطلاق فعاليات التدريب البحري الجوي بمشاركة مصر والإمارات وقبرص

اليونان: انطلاق فعاليات التدريب البحري الجوي بمشاركة مصر والإمارات وقبرص
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت اليوم الخميس، فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك (ميدوزا-11)، والذي تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بدولة اليونان، بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية واليونانية والقبرصية والإماراتية، فضلاً عن مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية بصفة مراقب.

ويشارك في التدريب من الجانب المصري، حاملة المروحيات (جمال عبد الناصر) من طراز ميسترال، وعدد من القطع البحرية مختلفة الطرازات وعناصر القوات الخاصة البحرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات متعددة المهام، وعناصر من القوات الخاصة، وكذلك مشاركة عدد من طلبة الكلية البحرية المصرية خلال تنفيذهم معسكر التدريب الخارجي، وفق (العربية نت).

وبدأت فعاليات التدريب بتنفيذ القوات البحرية المصرية واليونانية، تدريباً بحرياً عابراً جنوب شرق جزيرة كريت أثناء رحلة الذهاب، فضلاً عن عقد محاضرات نظرية لتوحيد المفاهيم القتالية بين عناصر القوات الجوية للدول المشاركة في التدريب.

ومن المقرر تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية منها قيام القوات المشاركة في التدريب بأعمال التخطيط وإدارة عمليات بحرية وجوية مشتركة، والقيام بأعمال الإبرار البحري والجوي بمشاركة عناصر القوات الخاصة.

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