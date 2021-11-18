شؤون فلسطينية

(فدا) يحمّل الإحتلال الإسرائيلي المسؤلية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي العمور

(فدا) يحمّل الإحتلال الإسرائيلي المسؤلية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي العمور
رام الله - دنيا الوطن
حمّل الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة  عن جريمة الاهمال الطبي الاسرائيلي المتعمد  والتي أدت لاستشهاد الأسير البطل سامي العمور.

 ويشار إلى أنه باستشهاد العمور يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة الى (227) شهيد ، والأسير سامي عابد العمور من سكان وسط قطاع غزة بدير البلح .

وقال بسام حسونة عضو اللجنة المركزية لفدا ومسؤول ملف الأسرى: "إن الأسير سامي العمور كان يعاني من أوجاع شديدة من فترة طويلة، وتم نقله بالأمس من سجن عسقلان إلى مستشفى سوروكا ببئر السبع ليتم اكتشاف مرض السرطان الذي غزا جسده بشكل كامل ، في تلك المدة التي لم يعالج فيها، مما أدى لاستشهاده في صباح اليوم الخميس الموافق 18 / 11 / 2021 في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

علماً ان الأسير الشهيد سامي عابد العمور كان يقضي حكما بالسجن لمدة 19 عاما، وقد أمضى منها 15 عاما وهو يعاني ويتوجع دون تقديم العلاج اللازم له، أو الكشف عن مرضه على أيدي أطباء مختصين .

وطالب حسونة المؤسسات القانونية والدولية كافة والمجتمع الدولي والإنساني لتشكيل لجان مختصة من أجل الاطلاع على ظروف الأسرى بشكل عام،  وقضية استشهاد الأسير العمور على وجه الخصوص وبشكل عاجل وفوري .

أخبار ذات صلة

كتلة نضال العمال في فلسطين تواصل حشد المواقف الصينية لدعم عمال وشعب فلسطين

كتلة نضال العمال في فلسطين تواصل حشد المواقف الصينية لدعم عمال وشعب فلسطين

الخارجية تطالب بحماية دولية للمسيرة التعليمية في فلسطين من التغول الإسرائيلي

الخارجية تطالب بحماية دولية للمسيرة التعليمية في فلسطين من التغول الإسرائيلي

82 مستوطنًا يقتحمون الأقصى ويتلقون شروحات عن &#34;الهيكل&#34; المزعوم

82 مستوطنًا يقتحمون الأقصى ويتلقون شروحات عن "الهيكل" المزعوم

إشتية يبحث مع الصفدي تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي

إشتية يبحث مع الصفدي تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي

مركز فلسطين: الأسير العمور تعرض لعملية قتل متعمدة بالمماطلة في علاجه

مركز فلسطين: الأسير العمور تعرض لعملية قتل متعمدة بالمماطلة في علاجه

كهرباء غزة تصدر بياناً حول جهوزيتها لاستقبال فصل الشتاء

كهرباء غزة تصدر بياناً حول جهوزيتها لاستقبال فصل الشتاء

الحركة الأسيرة تعلن الحداد على روح العمور وتغلق كافة أقسام السجون

الحركة الأسيرة تعلن الحداد على روح العمور وتغلق كافة أقسام السجون

&#34;حماية&#34; يقدم بلاغ خاص لمقررين أمميين بسبب ممارسات الإحتلال العنصرية ضد الأسرى

"حماية" يقدم بلاغ خاص لمقررين أمميين بسبب ممارسات الإحتلال العنصرية ضد الأسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إشتية يبحث مع الصفدي تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي

إشتية يبحث مع الصفدي تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي

مركز فلسطين: الأسير العمور تعرض لعملية قتل متعمدة بالمماطلة في علاجه

مركز فلسطين: الأسير العمور تعرض لعملية قتل متعمدة بالمماطلة في علاجه

الحركة الأسيرة تعلن الحداد على روح العمور وتغلق كافة أقسام السجون

الحركة الأسيرة تعلن الحداد على روح العمور وتغلق كافة أقسام السجون

&#34;حماية&#34; يقدم بلاغ خاص لمقررين أمميين بسبب ممارسات الإحتلال العنصرية ضد الأسرى

"حماية" يقدم بلاغ خاص لمقررين أمميين بسبب ممارسات الإحتلال العنصرية ضد الأسرى

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية لاتفيا بذكرى الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية لاتفيا بذكرى الاستقلال

(فدا) يحمّل الإحتلال الإسرائيلي المسؤلية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي العمور

(فدا) يحمّل الإحتلال الإسرائيلي المسؤلية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي العمور

&#34;بحر&#34; يندد باستشهاد الأسير العمور ويطالب بالإفراج الفوري عن جثمانه

"بحر" يندد باستشهاد الأسير العمور ويطالب بالإفراج الفوري عن جثمانه

هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي

هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي

منوعات

منتجع &#34;جيه مانافارو المالديف&#34; يحصل على جائزة عالمية كأفضل منتجع لشهر العسل

منتجع "جيه مانافارو المالديف" يحصل على جائزة عالمية كأفضل منتجع لشهر العسل

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. &#34;مصطفى فهمي إرتكب جريمة&#34;

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. "مصطفى فهمي إرتكب جريمة"

عربي

&#34;تزامنا مع عيدها الوطني الــ51&#34;.. سلطنة عُمان تجدد وقوفها مع حقوق الشعب الفلسطيني

"تزامنا مع عيدها الوطني الــ51".. سلطنة عُمان تجدد وقوفها مع حقوق الشعب الفلسطيني

رئيس البرلمان العربي يهنئ المغرب بمناسبة ذكرى الاستقلال

رئيس البرلمان العربي يهنئ المغرب بمناسبة ذكرى الاستقلال

لبنان يفرض قيوداً على المسافرين إلى بيلاروس بسبب أزمة المهاجرين

لبنان يفرض قيوداً على المسافرين إلى بيلاروس بسبب أزمة المهاجرين

هل حصل جورج قرداحي على مليوني دولار من MBC؟

هل حصل جورج قرداحي على مليوني دولار من MBC؟