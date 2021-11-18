(فدا) يحمّل الإحتلال الإسرائيلي المسؤلية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي العمور





ويشار إلى أنه باستشهاد العمور يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة الى (227) شهيد ، والأسير سامي عابد العمور من سكان وسط قطاع غزة بدير البلح .



وقال بسام حسونة عضو اللجنة المركزية لفدا ومسؤول ملف الأسرى: "إن الأسير سامي العمور كان يعاني من أوجاع شديدة من فترة طويلة، وتم نقله بالأمس من سجن عسقلان إلى مستشفى سوروكا ببئر السبع ليتم اكتشاف مرض السرطان الذي غزا جسده بشكل كامل ، في تلك المدة التي لم يعالج فيها، مما أدى لاستشهاده في صباح اليوم الخميس الموافق 18 / 11 / 2021 في سجون الاحتلال الإسرائيلي".



علماً ان الأسير الشهيد سامي عابد العمور كان يقضي حكما بالسجن لمدة 19 عاما، وقد أمضى منها 15 عاما وهو يعاني ويتوجع دون تقديم العلاج اللازم له، أو الكشف عن مرضه على أيدي أطباء مختصين .



وطالب حسونة المؤسسات القانونية والدولية كافة والمجتمع الدولي والإنساني لتشكيل لجان مختصة من أجل الاطلاع على ظروف الأسرى بشكل عام، وقضية استشهاد الأسير العمور على وجه الخصوص وبشكل عاجل وفوري .





رام الله - دنيا الوطنحمّل الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن جريمة الاهمال الطبي الاسرائيلي المتعمد والتي أدت لاستشهاد الأسير البطل سامي العمور.