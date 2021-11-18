شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي

هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي
الأسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الخميس، أن إدارة السجون تمعن بانتهاك الأسرى المرضى طبياً، فهي تستهدفهم بشكل واضح وصريح وذلك بتجاهل أوضاعهم الصحية والمماطلة في تقديم العلاج اللازم لهم، الأمر الذي أدى الى تفاقم الأمراض داخل أجسادهم .
 
وفي السياق ذاته، قامت هيئة الأسرى بتوثيق أبرز الحالات المرضية داخل السجون الإسرائيلية ومن بينها حالة الأسير أويس حاتم رجب ( 29 عاما ) / الخليل، والذي يقبع حالياً في معتقل "نفحة"،  و يعاني من ارتجاع في عصارة المعدة ومشاكل في الهضم والاثني عشر وآلام في مختلف أنحاء جسمه  وحول الى عيادة السجن والتي اقتصرت على إعطاءه المسكنات والتي لم تجدي نفعا ، وما زالت ادارة السجون تستخدم سياسة المماطلة لاهمال وضعه الطبي .

أما عن حالة الأسير أمين سعدي محمد جمعه  (28 عاما) من مدينة غزة، ويقبع بمعتقل "ريمون"، فهو يشتكي من تسارع بدقات القلب، ومن عدم وضوح بالرؤية ، وكسور بأنفه، كما أنه مصاب بجرثومة المعدة إضافة  إلى أنه يعاني من مشاكل في المثانة، وهو بحاجة لتحويله إلى طبيب مختص لمتابعة حالته بالشكل السليم، لكن لغاية اللحظة تماطل إدارة السجن بتحويله وتلقي العلاج اللازم لحالته.  

وأدانت الهيئة استمرار كافة الجرائم التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الاسرى والمعتقلين، كما تعتبرها تتنافى مع كافة المعاهدات والمواثيق الدولية الحقوقية والإنسانية. 

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