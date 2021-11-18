ماذا توقع بيل غيتس حول نهاية جائحة فيروس (كورونا)





وقال غيتس: "على خلفية تطور المناعة الطبيعية، وتصاعد عمليات التطعيم بلقاحات ضد هذا الفيروس، وظهور أدوية جديدة، يجب أن ينخفض ​​معدل الوفيات وانتشار المرض بشكل حاد"، داعياً المجتمع الدولي، للعمل بنشاط للقضاء على (الإنفلونزا) للحد من خطر ظهور الأوبئة الجديدة".



وأعرب عن أمله، في أن يتمكن العالم من حل مشكلة توفير اللقاحات ضد فيروس (كورونا) في العام المقبل.





رام الله - دنيا الوطنقال بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت ، إن عدد الوفيات بسبب (كوفيد - 19) وكذلك معدلات الإصابات الإجمالية بفيروس (كورونا)، يمكن أن تصل إلى متوسط (​​الإنفلونزا) الموسمية بحلول منتصف العام المقبل.وشدد غيتس خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي الجديد، على أن تحقيق هذا الأمر مشروط بعدم ظهور سلالات جديدة أكثر خطورة".