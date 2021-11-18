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رئيس البرلمان العربي يهنئ المغرب بمناسبة ذكرى الاستقلال

رئيس البرلمان العربي يهنئ المغرب بمناسبة ذكرى الاستقلال
رام الله - دنيا الوطن
هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربى، اليوم الخميس، المملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً بمناسبة الذكرى السادسة والستين ليوم الاستقلال الذي تحتفل به يوم ١٨ نوفمبر من كل عام.

وأعرب "العسومي" بهذه المناسبة الوطنية العزيزة عن تقدير البرلمان العربي لما حققته المملكة المغربية في عهد الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، من إنجازات تنموية ونهضة شاملة في كافة المجالات فضلا عن إعلاء مكانة المملكة المغربية على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن أطيب تمنياته لملك المملكة المغربية بدوام الصحة والعافية، وللشعب المغربي العزيز بالمزيد من التقدم والازدهار، والسير بخطى حثيثة نحو النهضة الشاملة.

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