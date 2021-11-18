أمير سعودي يعقب على دور قطر في دعم نواب بريطانيين للإساءة للمملكة

رام الله - دنيا الوطنقال الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، إن ما فعله النائبان ليلى موران، وكريسبين بلانت ليس جديدًا، وأنهم تعودوا على أن تُهاجم السعودية من هذه العينات في أوروبا وأمريكا.وبشأن تقديم قطر الدعم لنواب في مجلس العموم البريطاني لمهاجمة السعودية، أضاف بن مساعد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أن هذا الخبر قديم قبل اتفاقية العُلا، ولا فائدة من الإضرار بالمصالحة الخليجية في ظل انشغال دول الخليج بما هو أهم، وهو إعادة ترتيب الأوراق والأولويات لصالح دول المنطقة وشعوبها".وتداولت وسائل إعلامية بريطانية تقارير تفيد بأن مشرعين في مجلس العموم بالبلاد تلقوا أموالاً مقابل المشاركة بندوات تهدف لمهاجمة المملكة العربية السعودية.