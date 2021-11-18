دولي

الإعلام الإسرائيلي: مكالمة هاتفية مرتقبة بين بينت وأردوغان

الإعلام الإسرائيلي: مكالمة هاتفية مرتقبة بين بينت وأردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت سيهاتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويقدم له الشكر بعد تدخله للإفراج عن زوجين إسرائيليين اعتقلا في تركيا قبل 9 أيام.

وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت) فإن الاتصال سيجري خلال الساعات المقبلة، كما هو متوقع، وأنها ستكون المحادثة الأولى بينهما. فيما قالت مسؤولة السفارة الإسرائيلية في تركيا إيريت ليليان، إن هناك إشارات تم تلقيها باهتمام الأتراك في تحسين العلاقات.

وأضافت الصحيفة: نعلم جيدًا أننا بحاجة إلى الوصول إلى نقطة تكون فيها العلاقة متينة بدرجة كافية، بحيث تكون أكثر واقعية في وقت الأزمات، وأن ذلك سيتم بخطوات مدروسة.

ووجّه بينت، إلى جانب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية يائير لابيد، شكرهما إلى أردوغان بعد إطلاق سراح الإسرائيليين.

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