مجدلاني يدعو مؤسسات حقوق الانسان بضرورة التحرك والعمل لتوفير "الحماية الدولية" للأطفال الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنوجه وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني دعوة لمؤسسات حقوق الانسان وخصوصا العاملة في قطاع الطفولة بضرورة التحرك والعمل لتوفير الحماية الدولية للأطفال الفلسطينيين.واعتبر وزير التنمية جريمة اعدام قوات الاحتلال للطفل عمر إبراهيم أبو عصب (١٦ عاما) من قرية العيسوية شرقي القدس جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم المتواصلة بحق أطفال فلسطين".وأكد مجدلاني في بيان، أصدرته الوزارة، أن عدم محاسبة قوات الاحتلال على جرائمها، وعدم إلزامها بالقوانين والمواثيق الدولية التي توفر الحماية للأطفال، يجعلها تتمادى في قتل المزيد من الأطفال الفلسطينيين.وشدد الوزير على أن الوزارة ستعمل مع المؤسسات الحقوقية والمعنية بالطفولة كافة لتشكيل أوسع تحالف حقوقي لتوثيق جرائم الاحتلال؛ تمهيدا لرفع قضايا ضد الاحتلال قتلة أطفال فلسطين.ووجه مجدلاني نداءً للمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات العاملة في قطاع الطفولة للتحرك الفوري من أجل حماية أطفال فلسطين قائلا أنه "على العالم الديمقراطي الذي يناشد بحماية حقوق الانسان وحقوق الطفل وحريته أن يقف للدفاع عن أطفال فلسطين وتوفير الحماية والرعاية لهم."