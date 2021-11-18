المرور بغزة: تحرير 44 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنحررت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، اليوم الخميس، 44 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.يأتي ذلك، خلال الجهود المكثفة لإدارة المرور والنجدة بالشرطة، بعد انتشارها بدءاً من مطلع الأسبوع الحالي؛ لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق.وتوزعت تلك التجاوزات ما بين ثماني مخالفات لسائقين بدون رخصة قيادة، وثلاث مخالفات لمركبات غير قانونية (بودي)، إلى جانب 22 مخالفة سير في الاتجاه المعاكس، و11 مخالفة قطع للإشارة الضوئية.وأوضحت شرطة المرور أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة، وحفاظاً على أرواح الشعب الفلسطيني.ولفتت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين والمركبات المخالفة.