لجنة الانتخابات تعلن إطلاق مشاريع توعوية للانتخابات المحلية





رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن بدء تنفيذ سلسلة من المشاريع التوعوية حول الانتخابات المحلية، بالشراكة مع المؤسسات الأهلية والجامعات ووزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة، تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي والثقافة الانتخابية وتحفيز المواطنين للمشاركة في الانتخابات.ويتزامن تنفيذ هذه المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي مع تنظيم لجنة الانتخابات المركزية للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية المقرر الاقتراع فيها يوم 11/12/2021، للاستفادة من أنشطة المؤسسات المختلفة لدعم الجهود التي تبذلها اللجنة لتوعية المواطنين بحقوقهم في مختلف مراحل العملية الانتخابية وتحفيز الجمهور بشكل عام والشباب والنساء وذوي الإعاقة بشكل خاص على المشاركة الانتخابية.طلبة الصف التاسع ينتخبونوشرعت لجنة الانتخابات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتنفيذ مشروع "التوعية الانتخابية في المدارس 2021" والذي يهدف إلى تعزيز الثقافة الانتخابية بين الطلبة من خلال تطبيق محاكاة انتخابية تماثل العمليات الانتخابية الحقيقية التي تجري على مستوى الوطن.وينفذ المشروع في مئة مدرسة بالضفة الغربية وقطاع غزة تم اختيارها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ضمن معايير ومحددات مسبقة، وقامت اللجنة من خلال مكاتبها في المحافظات بتدريب معلمي مادة الدراسات الاجتماعية في المدارس المختارة والبالغ عددهم أكثر من مئة من كلا الجنسين، وسيقوموا بالتعاون مع الطلبة بتنفيذ المحاكاة الانتخابية داخل الصفوف على مدار 6 حصص دراسية موزعة على الربع الثاني من العام الدراسي الحالي.ويشارك في المحاكاة الانتخابية في المدارس أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة بشكل مباشر، علماً أنه تم اختيار الصف التاسع لتنفيذ المشروع بسبب وجود قسم في منهاج الدراسات الاجتماعية يتناول موضوع الانتخابات والمشاركة السياسية.يذكر أن هذا المشروع يعتبر امتداداً للمشاريع التي تنفذها اللجنة في إطار نشر الوعي الانتخابي لدى طلاب المدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبدأ تنفيذه لأول مرة في العام 2008 وتوقف العام الماضي بسبب جائحة كورونا.الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنيوبالتزامن مع المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، بدأت مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الشراكة بين لجنة الانتخابات المركزية ومؤسسات المجتمع المدني الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى زيادة المشاركة المجتمعية في العملية الانتخابية خاصة لفئات ذوي الاعاقة والشباب والنساء، وتعزيز الرقابة المجتمعية على الالتزام بأحكام قانون الانتخابات وخاصة فيما يتعلق بالصرف على الدعاية الانتخابية، إلى جانب التدريب على استخدام منصات الإعلام الجديد كإحدى أدوات التوعية في الانتخابية ووسيلة لمكافحة الأخبار الكاذبة.وتتنوع أنشطة المشاريع من عقد لقاءات حوارية توعوية تناقش مختلف الموضوعات المرتبطة بالعملية الانتخابية والتي يتوقع أن يشارك فيها بالضفة الغربية وقطاع غزة ما يزيد على 15 ألف مواطن ومواطنة؛ خاصة من فئات النساء والشباب وذوي الإعاقة السمعية. يضاف إلى ذلك حملة إعلامية توعوية تشمل إنتاج ونشر عشرات الفيديوهات والتصميمات والبوسترات والجداريات واللوحات الإعلانية التي ستصل لكافة كافة المواطنين خاصة بالمناطق المشمولة بالمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، إلى جانب انتاج فيديوهات معلوماتية وتمثيلية تنشر من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وتنظيم لقاءات تلفزيونية وإذاعية حوارية تخدم أهداف المؤسسات المشاركة واللجنة بزيادة الاهتمام المجتمعي بالانتخابات وتعزيز مشاركة المواطنين وخاصة النساء في العملية الانتخابية.ويشمل المشروع أيضاً، تنظيم تدريبات وورش عمل متخصصة يستفيد منها بشكل مباشر أكثر من 300 شاب وشابة من بينهم ذوي إعاقة، تتناول موضوعات انتاج فيديوهات لمنصات التواصل الاجتماعية ومشاركة الشباب في الانتخابات، وأخرى خاصة بمشاركة المواطنين من ذوي الإعاقة السمعية، وبناء قدرات الصحفيين والنشطاء باستخدام مواقع التواصل وتحفيز المواطنين على المشاركة فيها ومحاربة المعلومات المضللة. كما تستهدف هذه المشاريع زيادة الرقابة المجتمعية على إنفاق القوائم والمرشحين على حملاتهم الانتخابية وحياد أجهزة الدولة في جميع مراحل العملية الانتخابية.التوعية الانتخابية في الجامعاتكما تنفذ ست جامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع لجنة الانتخابات وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، عدة أنشطة وفعاليات ضمن مشروع التوعية الانتخابية في الجامعات والهادف إلى تعزيز الثقافة الانتخابية لدى الشباب من كلا الجنسين، ودور الاعلام في تشكيل الوعي الانتخابي، وذلك من خلال تدريب طلبة الصحافة على انتاج مواد إعلامية توعوية خاصة بالانتخابات ونشرها لزملائهم.وتشمل هذه المشاريع عقد لقاءات تدريبات للمئات من طلبة الإعلام في سنوات دراستهم الأخيرة بالجامعات الشريكة بموضوعات التغطية الإعلامية للانتخابات واخلاقياتها ومواجهة خطاب الكراهية والحملات الانتخابية، ونشر كافة انتاجات هذه الدورات لباقي الطلبة من خلال منصات الجامعات على مواقع التواصل الاجتماعي.كما ستعقد لجميع طلبة الجامعات سلسلة من اللقاءات الحوارية والندوات في موضوعات الانتخابات وقوانينها وأهمية مشاركة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة فيها، إلى جانب عقد مسابقات طلابية لأفضل الانتاجات المتعلقة بالانتخابات.