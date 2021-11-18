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شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء نقابة الموظفين بغزة مع رئيس متابعة العمل الحكومي

تفاصيل لقاء نقابة الموظفين بغزة مع رئيس متابعة العمل الحكومي
صورة من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى مجلس نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، وبحث معه عدة ملفات تهم الموظفين.

وأكد الدعليس خلال اللقاء الذي حضره أمين عام مجلس الوزراء سهيل مدوخ، على محورية الدور الذي يقوم به الموظفون في تقديم الخدمات الحكومية المختلفة، وحيَا الموظفين على صبرهم وصمودهم وحرصهم على تطوير تقديم الخدمات لأبناء شعبنا، وفق وكالة (الرأي) الحكومية.

وشدد على أن لجنة متابعة العمل الحكومي تسعى ومنذ اللحظة الأولى لاستلام مهامها لحل كثير من الملفات الادارية والمالية العالقة الخاصة بالموظفين على أساس من العدالة والنزاهة والشفافية وبالتدريج حسب الامكانات المالية المتاحة .

من جهته، شكر رئيس نقابة الموظفين كمال موسى لجنة المتابعة على جهودها وعملها في التخفيف عن الموظفين والمواطنين، مشيدا بالقرارات الحكومية التي اتخذتها مؤخرا بإعفاء المواد الغذائية الأساسية من الضرائب والجمارك في ظل ارتفاع الأسعار عالميا .

وقال موسى: "إن المجلس ناقش مع رئيس لجنة المتابعة وأمين عام مجلس الوزراء عدد من القضايا التي تهم الموظفين ومشاكلهم وهمومهم وفي مقدمتها مستجدات المنحة القطرية وانعكاسها على تحسين الوضع المالي للموظفين".

وأضاف أنه "تم نقاش تنفيذ المادة رقم 13 من قانون الخدمة المدنية الخاصة بموظفي الفئتين الرابعة والخامسة وقد وعد رئيس لجنة المتابعة بتحويل الأمر للديوان لإعداد اللائحة التنفيذية كما المادة رقم 12 من نفس القانون".

وأوضح موسى، أنه تم مناقشة علاوة المخاطرة الخاصة بالإداريين في وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الدعليس وعد بعرض الموضوع ضمن أجندة لجنة متابعة العمل الحكومي.

وبين أنه تم طرح موضوع تعويض الموظفين المصابين أثناء العمل، موضحا أن رئيس المتابعة أكد على أن الأمر جارِ تنفيذه وفق الأصول وحسب ما تم اقراره سابقا.

ولفت موسى، إلى أنه تم الحديث حول استحقاقات الموظفين العائدين من الاستنكاف بعد 2018 الإدارية والمالية، موضحاً أن الدعليس أصدر قرارا للوزارات للعمل على حصر الكشوفات والأسماء وتزويد لجنة المتابعة بالبيانات اللازمة للعمل على تسكينهم ضمن الكادر الوظيفي حسب الإجراءات المعتمدة.

وأفاد بأنه تم طرح موضوع مرابحات الموظفين ما قبل عام 2014، حيث وعد الدعليس بدراسة الأمر بشكل جدي ومناقشته مع البنوك للاتفاق على آلية مناسبة للطرفين لتسديدها عن الموظفين في أقرب فرصة ممكنة.

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