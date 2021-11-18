(حماس) تدعو لاجتماع وطني لمواجهة الفلتان في الخليل

رام الله - دنيا الوطندعا القياديان في حركة حماس حسن يوسف وحسين أبو كويك، اليوم الخميس، إلى اجتماع وطني فصائلي عاجل لمواجهة حالة الفلتان في الخليل وغيرها من مناطق الضفة لوضع الحلول المناسبة لتوفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا.وتوجه القياديان بالدعوة لقيادات العمل الوطني والإسلامي في الضفة الغربية، للمسارعة إلى اللقاء والاجتماع الفوري والعاجل في مدينة خليل الرحمن، وبالتنسيق مع السلطة والأجهزة الأمنية، لدراسة السبل الكفيلة بتحقيق الأمن والأمان لأبناء شعبنا.وطالبا السلطة وأجهزتها الأمنية، التحرك بشكل جدي وسريع وتقوم بدورها وواجبها الأمني المطلوب، وتعمل على توفير الأمن والأمان لشعبنا في خليل الرحمن.وقال القياديان في حركة حماس: "إن انهيار النظام العشائري في الخليل، وعجزه عن حل المشاكل وضبط الأمور، ووقوف الأجهزة الأمنية وقفة المتفرج أمام الفلتان والجرائم في الخليل وبلدات أخرى، عدا عن تطاول الاحتلال وتصاعد اعتداءات المستوطنين، كل هذا يستدعي لقاء وطنيا فصائليا عاجلا وبمشاركة العلماء والدعاة، لبحث المشاكل والمصائب التي يعاني منها اهلنا ودراستها بشكل معمق ثم وضع الحلول المناسبة لها".وأضافا: "لا يمكن لأهل الضفة أن يقفوا مكتوفي الأيدي، وإخوانهم أهل الخليل، يعيشون العناء والعنت، مع انعدام الأمن والفوضى،والفلتان، فلابد من تحرك على كافة المستويات ومن الكل الوطني الفلسطيني".