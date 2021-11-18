روسيا: نرفض الضربات الإسرائيلية على سوريا وندعو إلى وقفها



وفي الثالث من الشهر الجاري، شنت إسرائيل أيضاً، هجوماً جوياً جديداً بعدد من الصواريخ على منطقة بمشارف العاصمة السورية دمشق ما أسفر عن بعض الخسائر المادية، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).



وأعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في أيلول/سبتمبر عن إدانة بلاده للقصف الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية، قائلا إنها "تقوض جهود استقرار الوضع في سوريا والمنطقة ككل".



وقال نيبينزيا إنه خلال آب/أغسطس الماضي وحده، تم تسجيل أكثر من 760 هجوماً على مواقع للقوات الحكومية، مما أسفر عن إصابة عشرات الجنود السوريين.



وكانت سوريا قد طالبت في أكثر من مناسبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.



وفي الثالث من الشهر الجاري، شنت إسرائيل أيضاً، هجوماً جوياً جديداً بعدد من الصواريخ على منطقة بمشارف العاصمة السورية دمشق ما أسفر عن بعض الخسائر المادية، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).وأعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في أيلول/سبتمبر عن إدانة بلاده للقصف الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية، قائلا إنها "تقوض جهود استقرار الوضع في سوريا والمنطقة ككل".وقال نيبينزيا إنه خلال آب/أغسطس الماضي وحده، تم تسجيل أكثر من 760 هجوماً على مواقع للقوات الحكومية، مما أسفر عن إصابة عشرات الجنود السوريين.وكانت سوريا قد طالبت في أكثر من مناسبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت روسيا اعتراضها على القصف الإسرائيلي غير الشرعي على سوريا، داعية تل أبيب لااحترام سيادة وسلامة الأراضي السورية ووقف الاعتداء.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ألكسندر لافرينتييف، ممثل الرئيس الروسي في سوريا، خلال محادثات في دمشق جرت في إطار زيارة وفد روسي، وقال لافرينتييف: "فيما يتعلق بالسؤال الذي يخص القصف غير الشرعي من طرف إسرائيل لأراضي سوريا، نحن نعارض بشدة هذه الأعمال اللاإنسانية".وأضاف ممثل الرئيس الروسي في سوريا: "ندعو للتواصل مع الطرف الإسرائيلي على جميع المستويات حول قضية احترام السيادة، وسلامة الأراضي السورية ووقف القصف".وفجر أمس الأربعاء، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجومًا على مبنى فارغ جنوب العاصمة السورية، دمشق، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه: "في حوالي الساعة 00:45 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بناءً فارغاً جنوب دمشق".