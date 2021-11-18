أول رد من حركة (فتح) على استشهاد الأسير العمور

قال منير الجاغوب، رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة (فتح)، اليوم الخميس، إن صمت المؤسسات الدولية والإنسانية والأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي هو تشجيع وموافقة ضمنية لكل الجرائم التي ترتكب بحق الاسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.



وطالب الجاغوب في منشورٍ له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيبسوك) قائلاً: "على العالم أن يخرج عن هذا الصمت المخزي والمعيب لكل قيم الإنسانية".



وأكّد نادي الأسير الفلسطيني، في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، نبأ استشهاد الأسير سامي العمور البالغ من العمر (39) عاماً من مدينة دير البلح، في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمدة.





رام الله - دنيا الوطن