الاحتلال يشن حملة اعتقالات وعمليات دهم بمناطق متفرقة بالضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحام بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في بيت لحم وجنين.ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عيسى ياسين العروج (22 عاما) من قرية حرملة، ومصعب طه العروج (25 عاما) من شارع الصف.كما واعتقلت كلا من وائل صبحي العزة (42 عاما) من بلدة الدوحة، ومصعب خالد طافش (30 عاما) من بلدة زعترة.ومن بلدة بيت فجار، اعتقلت الشاب مصعب ديرية (30 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين الشقيقين أحمد وبلال طالب أبو بكر، بعد مداهمة منزل ذويهما في بلدة يعبد.ومن البلدة أيضا، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الجبار يعقوب نفيعات، والشاب محمد غسان قبها، بعد أن داهمت منازل ذويهم وعبث بمحتوياتها.كما وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات: جبع، وعرابة، ومركة، وصانور، ونزلة زيد، وبئر الباشا.وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب موسى أبو لبدة.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي.ووفق التقرير، أصيب (406) مواطنًا بـ(148) عملية إطلاق نيران لقوات الاحتلال ومستوطنيه، و(103) اعتداءات للمستوطنين.ووثق التقرير (365) اقتحاما لقوات الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها (455) فلسطينيا،فيما بلغ عدد الحواجز (310) حواجز مؤقتة وثابتة.