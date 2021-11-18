الشيخ ينفي تصريحات وزير إسرائيلي بشأن وقف رواتب الأسرى

نفى حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) ووزير الشؤون المدنية، اليوم الخميس، ما صرح به وزير إسرائيلي بأن السلطه ستتوقف عن دفع مستحقات الأسرى الفلسطينيين.



وقال الشيخ في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "حكومة إسرائيل تخصم شهرياً من الإيرادات الفلسطينية ما يقارب ٥٢ مليون شيكل؛ نتيجة إصرار السلطة الفلسطينية على التزامها بدفع هذه المستحقات للأسرى".



وادعى عيساوي فريج، وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية تعتزم وقف تحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون.



وقال فريج في حديث لإذاعة (كان) الإسرائيلية: "أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتغيير الوضع لأنها تعلم بأن الأزمة المالية التي تمر بها، تشهدها بفعل انخفاض مواردها المالية والمساعدات الأميركية لها والأموال التي تخصم من الضرائب".











رام الله - دنيا الوطن