عربي

مصر تسجيل ارتفاعاً بأعداد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر تسجيل ارتفاعاً بأعداد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر، الأربعاء، أعلى حصيلة للوفيات الجديدة يفبروس (كورونا) منذ أواسط تموز/ يوليو 2020، حيث تجاوز هذا المعدل لأول مرة منذ ذلك الحين مستوى 70 حالة.

وأفاد خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بـ (كورونا) في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 960، مقارنة مع 941 الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 346808.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 71 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تم رصد 69 حالة في بيانات الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 19707  أشخاص.

كما أفاد مجاهد بخروج 654 شخصاً من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 289533 شخصا.

ومنذ آب/ أغسطس الماضي، تشهد مصر ارتفاعاً جديداً للإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)، بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة في ظل الموجة الرابعة من الجائحة.

أخبار ذات صلة

مصر تؤكد على ضرورة التزام المانحين الدوليين بمواصلة دعم الفلسطينيين

مصر تؤكد على ضرورة التزام المانحين الدوليين بمواصلة دعم الفلسطينيين

بعد اتصالات &#34;سرية&#34;.. اتفاق إسرائيلي أردني إماراتي لإقامة محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

بعد اتصالات "سرية".. اتفاق إسرائيلي أردني إماراتي لإقامة محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

السودان: عشرة قتلى برصاص الجيش خلال مظاهرات اليوم الأربعاء

السودان: عشرة قتلى برصاص الجيش خلال مظاهرات اليوم الأربعاء

لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل متظاهرين اثنين برصاص الجيش في الخرطوم

لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل متظاهرين اثنين برصاص الجيش في الخرطوم

الحكومة المصرية تصدر قراراً جديداً حول التبرع بالأعضاء البشرية

الحكومة المصرية تصدر قراراً جديداً حول التبرع بالأعضاء البشرية

وزير الاستثمار الأردني: سنعمل على دعم الاستثمارات الفلسطينية في البلاد

وزير الاستثمار الأردني: سنعمل على دعم الاستثمارات الفلسطينية في البلاد

أول تعليق من سيف الإسلام القذافي بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية

أول تعليق من سيف الإسلام القذافي بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية

الرئيس اللبناني: متمسكون بأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وفي مقدمهم السعودية

الرئيس اللبناني: متمسكون بأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وفي مقدمهم السعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لجان &#34;العمل الصحي&#34; تطالب بإنقاذ الأسرى من القتل الممنهج بسبب الإهمال الطبي

لجان "العمل الصحي" تطالب بإنقاذ الأسرى من القتل الممنهج بسبب الإهمال الطبي

&#34;دائرة وكالة الغوث في الديمقراطية&#34;: نتائج مؤتمر بروكسل خطوة يجب البناء عليها

"دائرة وكالة الغوث في الديمقراطية": نتائج مؤتمر بروكسل خطوة يجب البناء عليها

&#34;الأسرى للدراسات&#34; يدعو المؤسسات الدولية للاطلاع على أحوال الأسرى في أعقاب استشهاد العمور

"الأسرى للدراسات" يدعو المؤسسات الدولية للاطلاع على أحوال الأسرى في أعقاب استشهاد العمور

النضال الشعبي: استشهاد الأسير العمور جريمة تضاف لجرائم الاحتلال بحق الأسرى

النضال الشعبي: استشهاد الأسير العمور جريمة تضاف لجرائم الاحتلال بحق الأسرى

(المقاومة الشعبية) تحذر من استمرار صمت المجتمع الدولي عن جريمة استشهاد الأسير العمور

(المقاومة الشعبية) تحذر من استمرار صمت المجتمع الدولي عن جريمة استشهاد الأسير العمور

هيئة الأسرى تطالب بملاحقة الاحتلال على تجاهله لأوضاع الأسرى

هيئة الأسرى تطالب بملاحقة الاحتلال على تجاهله لأوضاع الأسرى

الجزائر: وزير الشؤون الخارجية يستقبل سفير فلسطين فايز أبو عيطة

الجزائر: وزير الشؤون الخارجية يستقبل سفير فلسطين فايز أبو عيطة

قطر ومصر توقعان اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة

قطر ومصر توقعان اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة

منوعات

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. &#34;مصطفى فهمي إرتكب جريمة&#34;

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. "مصطفى فهمي إرتكب جريمة"

وفاة الفنان السوري زهير رمضان &#34;أبو جودت&#34; عن عمر ناهز (62 عاماً)

وفاة الفنان السوري زهير رمضان "أبو جودت" عن عمر ناهز (62 عاماً)

هل عادت الأزمة بين أحمد فهمي ومحمد رمضان؟

هل عادت الأزمة بين أحمد فهمي ومحمد رمضان؟

شاهد: ميريام فارس تكشف سر بحة صوتها وتفاصيل مثيرة عن زواجها

شاهد: ميريام فارس تكشف سر بحة صوتها وتفاصيل مثيرة عن زواجها

عربي

مصر تؤكد على ضرورة التزام المانحين الدوليين بمواصلة دعم الفلسطينيين

مصر تؤكد على ضرورة التزام المانحين الدوليين بمواصلة دعم الفلسطينيين

مصر تسجيل ارتفاعاً بأعداد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر تسجيل ارتفاعاً بأعداد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

بعد اتصالات &#34;سرية&#34;.. اتفاق إسرائيلي أردني إماراتي لإقامة محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

بعد اتصالات "سرية".. اتفاق إسرائيلي أردني إماراتي لإقامة محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

السودان: عشرة قتلى برصاص الجيش خلال مظاهرات اليوم الأربعاء

السودان: عشرة قتلى برصاص الجيش خلال مظاهرات اليوم الأربعاء