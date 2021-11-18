مصر تسجيل ارتفاعاً بأعداد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنسجلت مصر، الأربعاء، أعلى حصيلة للوفيات الجديدة يفبروس (كورونا) منذ أواسط تموز/ يوليو 2020، حيث تجاوز هذا المعدل لأول مرة منذ ذلك الحين مستوى 70 حالة.وأفاد خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بـ (كورونا) في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 960، مقارنة مع 941 الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 346808.وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 71 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تم رصد 69 حالة في بيانات الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 19707 أشخاص.كما أفاد مجاهد بخروج 654 شخصاً من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 289533 شخصا.ومنذ آب/ أغسطس الماضي، تشهد مصر ارتفاعاً جديداً للإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)، بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة في ظل الموجة الرابعة من الجائحة.