شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: استشهاد الأسير العمور جريمة تضاف لجرائم الاحتلال بحق الأسرى

النضال الشعبي: استشهاد الأسير العمور جريمة تضاف لجرائم الاحتلال بحق الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
حمل ناهض شبات، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية  والإسلامية بقطاع غزة، ممثل جبهة النضال الشعبى الفلسطينى فى اللجنة، حكومة الأحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية جريمة استشهاد الأسير سامى عابد العمور  فى سجن "عسقلان "  داخل سجون الاحتلال نتيجة سياسة الإهمال الطبى والقتل المتعمد بحق أسرانا فى سجون الأحتلال. 

ويذكر أن الاسير سامي العمور معتقل منذ العام 2008 ومحكوم  بالسجن لمدة 19 عام  وأمضى ١٥ عام فى السجون وهو من سكان وسط قطاع غزة "دير البلح".

وبذلك يرتفع شهداء الحركة الأسيرة الى  227 شهيداً داخل سجون الاحتلال نتيجة سياسة الإهمال الطبى  المتعمد من قبل حكومة الاحتلال ومصلحة السجون الأسرائيلية

وطالب شبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولى والمؤسسات الحقوقية والأنسانية  ومنظمة الصحه العالمية بالتدخل العاجل والضغط على حكومة الاحتلال للافراج عن الأسرى المرضى لظروفهم الصحية السيئة  وزيارة السجون لمتابعة ومراقبة  ما يتعرض له أسرانا من جرائم قتل متعمد نتيجة سياسة الأهمال الطبى من قبل حكومة الاحتلال.

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