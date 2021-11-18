النضال الشعبي: استشهاد الأسير العمور جريمة تضاف لجرائم الاحتلال بحق الأسرى





ويذكر أن الاسير سامي العمور معتقل منذ العام 2008 ومحكوم بالسجن لمدة 19 عام وأمضى ١٥ عام فى السجون وهو من سكان وسط قطاع غزة "دير البلح".



وبذلك يرتفع شهداء الحركة الأسيرة الى 227 شهيداً داخل سجون الاحتلال نتيجة سياسة الإهمال الطبى المتعمد من قبل حكومة الاحتلال ومصلحة السجون الأسرائيلية



وطالب شبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولى والمؤسسات الحقوقية والأنسانية ومنظمة الصحه العالمية بالتدخل العاجل والضغط على حكومة الاحتلال للافراج عن الأسرى المرضى لظروفهم الصحية السيئة وزيارة السجون لمتابعة ومراقبة ما يتعرض له أسرانا من جرائم قتل متعمد نتيجة سياسة الأهمال الطبى من قبل حكومة الاحتلال.







رام الله - دنيا الوطنحمل ناهض شبات، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة، ممثل جبهة النضال الشعبى الفلسطينى فى اللجنة، حكومة الأحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية جريمة استشهاد الأسير سامى عابد العمور فى سجن "عسقلان " داخل سجون الاحتلال نتيجة سياسة الإهمال الطبى والقتل المتعمد بحق أسرانا فى سجون الأحتلال.