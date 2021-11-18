(المقاومة الشعبية) تحذر من استمرار صمت المجتمع الدولي عن جريمة استشهاد الأسير العمور

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، الأسير البطل سامى عابد العمور من مدينة دير البلح، والذي استشهد فجر اليوم الخميس الموافق 18/11/2021م، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.وحملت المقاومة الشعبية، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير العمور والاهمال الطبي المتعمد للأسرى، ونطالب المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى كافة.وحذرت المقاومة الشعبية في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه"، صباح اليوم الخميس، "من استمرار صمت المجتمع الدولي وأحرار العالم عن هذه الجريمة ونؤكد أن هذا الصمت يشجع الاحتلال الصهيونى على مواصلة جرائمه ضد الأسرى البواسل الذين يتعرضون إلى شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي وحرمان الرعاية الطبية".ودعت لوقفة وطنية جادة ومسئولة لردع الاحتلال ووقف جرائمه بحق الحركة الأسيرة وخصوصاً الأسرى المرضى.وأكدت حركة المقاومة الشعبية، أن الجرائم المستمرة بحق أسرانا الأبطال لن تكسر عزيمتهم ولن تنال من إرادتهم وسنستمر في مسيرة الجهاد والمقاومة والنضال والقتال حتى تحرير كافة أسرانا من سجون الاحتلال.