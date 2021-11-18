دولي

السلطات التركية تطلق سراح الزوجين الإسرائيليين اللذين صوّرا منزل أردوغان

السلطات التركية تطلق سراح الزوجين الإسرائيليين اللذين صوّرا منزل أردوغان
الزوجين الإسرائيليين برفقة طاقم من وزارة الخارجية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن السلطات التركية أطلقت سراح الزوجين الإسرائيليين أوكنين اللذين صوّرا منزل أردوغان، وأنهما وصلا قبل قليل إلى إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أنه طُلب من وزراء حكومة الاحتلال شكر تركيا خلال المقابلات المختلفة، وتوضيح أنه لا يوجد تغيير في إرشادات السفر إلى تركيا، وأنه كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم يجب التقيد بالقانون المحلي لأي بلد.

من جانبها، قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): "أنه من المتوقع أن يتصل رئيس الوزراء نفتالي بينيت بالرئيس التركي خلال الساعات المقبلة ويشكره على إطلاق سراح الزوجين أكونين".

واعتقلت السلطات التركية زوجين إسرائيليين، الخميس الماضي، ووجهت لهم تهم بالتحس السياسي والعسكري.

أخبار ذات صلة

‫ماليزيا تتصدر وتقود اقتصاد الحلال في معرض &#34;إكسبو الدولي 2020&#34;

‫ماليزيا تتصدر وتقود اقتصاد الحلال في معرض "إكسبو الدولي 2020"

إسرائيل تدرس شراء عقار &#34;فايزر&#34; المضاد لفيروس (كورونا)

إسرائيل تدرس شراء عقار "فايزر" المضاد لفيروس (كورونا)

الإعلان عن إجراءات جديدة بشأن حصول الفلسطينيين على التأشيرة الخاصة بتركيا

الإعلان عن إجراءات جديدة بشأن حصول الفلسطينيين على التأشيرة الخاصة بتركيا

زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية دوزجة شمال غربي تركيا

زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية دوزجة شمال غربي تركيا

أفغانستان: قتلى وجرحى في تفجير استهدف حافلة ركاب غربي كابل

أفغانستان: قتلى وجرحى في تفجير استهدف حافلة ركاب غربي كابل

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تواصل انتهاك الاتفاق النووي وتزيد مخزون اليورانيوم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تواصل انتهاك الاتفاق النووي وتزيد مخزون اليورانيوم

عائلة غولدين تطالب غانتس بدعوة أمريكا لربط مساعدات غزة بعودة الجنود الأسرى لدى (حماس)

عائلة غولدين تطالب غانتس بدعوة أمريكا لربط مساعدات غزة بعودة الجنود الأسرى لدى (حماس)

وزير الخارجية الإسرائيلي يلغي زيارته إلى المجر لأسباب سياسية

وزير الخارجية الإسرائيلي يلغي زيارته إلى المجر لأسباب سياسية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات وعمليات دهم بمناطق متفرقة بالضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات وعمليات دهم بمناطق متفرقة بالضفة

لجان &#34;العمل الصحي&#34; تطالب بإنقاذ الأسرى من القتل الممنهج بسبب الإهمال الطبي

لجان "العمل الصحي" تطالب بإنقاذ الأسرى من القتل الممنهج بسبب الإهمال الطبي

&#34;دائرة وكالة الغوث في الديمقراطية&#34;: نتائج مؤتمر بروكسل خطوة يجب البناء عليها

"دائرة وكالة الغوث في الديمقراطية": نتائج مؤتمر بروكسل خطوة يجب البناء عليها

&#34;الأسرى للدراسات&#34; يدعو المؤسسات الدولية للاطلاع على أحوال الأسرى في أعقاب استشهاد العمور

"الأسرى للدراسات" يدعو المؤسسات الدولية للاطلاع على أحوال الأسرى في أعقاب استشهاد العمور

كيف جاءت أسعار الخضراوات في أسواق غزة اليوم الخميس؟

كيف جاءت أسعار الخضراوات في أسواق غزة اليوم الخميس؟

النضال الشعبي: استشهاد الأسير العمور جريمة تضاف لجرائم الاحتلال بحق الأسرى

النضال الشعبي: استشهاد الأسير العمور جريمة تضاف لجرائم الاحتلال بحق الأسرى

(المقاومة الشعبية) تحذر من استمرار صمت المجتمع الدولي عن جريمة استشهاد الأسير العمور

(المقاومة الشعبية) تحذر من استمرار صمت المجتمع الدولي عن جريمة استشهاد الأسير العمور

المرور بغزة: خمس إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ (24) ساعة

المرور بغزة: خمس إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ (24) ساعة

منوعات

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم مصطفى فهمي بسبب طليقته

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

شاهد كيف نعى الفنانين السوريين الراحل زهير رمضان

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

للمرة الأولى.. مسلسل تركي يدخل موسوعة غينيس كأفضل عمل درامي

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

شاهد: القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

وفاة إعلامية مصرية بشكل مفاجئ أثناء نومها

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد: نقابة المهن الموسيقية تكشف قائمة الممنوعين من الغناء

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

شاهد كيف سخر محمد إمام من فيلم أجنبي تتشابه أحداثه مع فيلمه الخاص

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

ما حقيقة معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال؟

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. &#34;مصطفى فهمي إرتكب جريمة&#34;

شاهد: محامية فاتن موسى تفجر مفاجأة.. "مصطفى فهمي إرتكب جريمة"

وفاة الفنان السوري زهير رمضان &#34;أبو جودت&#34; عن عمر ناهز (62 عاماً)

وفاة الفنان السوري زهير رمضان "أبو جودت" عن عمر ناهز (62 عاماً)

عربي

مصر تؤكد على ضرورة التزام المانحين الدوليين بمواصلة دعم الفلسطينيين

مصر تؤكد على ضرورة التزام المانحين الدوليين بمواصلة دعم الفلسطينيين

مصر تسجيل ارتفاعاً بأعداد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر تسجيل ارتفاعاً بأعداد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

بعد اتصالات &#34;سرية&#34;.. اتفاق إسرائيلي أردني إماراتي لإقامة محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

بعد اتصالات "سرية".. اتفاق إسرائيلي أردني إماراتي لإقامة محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

السودان: عشرة قتلى برصاص الجيش خلال مظاهرات اليوم الأربعاء

السودان: عشرة قتلى برصاص الجيش خلال مظاهرات اليوم الأربعاء