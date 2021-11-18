السلطات التركية تطلق سراح الزوجين الإسرائيليين اللذين صوّرا منزل أردوغان



واعتقلت السلطات التركية زوجين إسرائيليين، الخميس الماضي، ووجهت لهم تهم بالتحس السياسي والعسكري.



وأوضحت الصحيفة أنه طُلب من وزراء حكومة الاحتلال شكر تركيا خلال المقابلات المختلفة، وتوضيح أنه لا يوجد تغيير في إرشادات السفر إلى تركيا، وأنه كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم يجب التقيد بالقانون المحلي لأي بلد.من جانبها، قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): "أنه من المتوقع أن يتصل رئيس الوزراء نفتالي بينيت بالرئيس التركي خلال الساعات المقبلة ويشكره على إطلاق سراح الزوجين أكونين".