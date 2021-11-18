هيئة الأسرى تطالب بملاحقة الاحتلال على تجاهله لأوضاع الأسرى





رام الله - دنيا الوطنطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، اليوم الخميس، في أعقاب استشهاد الأسير سامى العمور بملاحقة الاحتلال على تجاهله لأوضاع الأسرى، وممارسة سياسة الإهمال الطبي كأسلوب ممنهج لدى الاحتلال للنيل من حياتهم .وأكدت الهيئة في إطار حملتها المتواصلة في إبراز ملف الأسرى المرضى في السجون الاسرائيلية وازدياد واضح فى انضمام أسرى جدد لقائمه الاسرى المرضى الذى يستوجب تدخل منظمات حقوقية للضغط على الاحتلال للالتزام بالنصوص القانونيه وفق المعيار الدولى والانسانى وإجراء فحوصات طبيه دوريه ومنتظمه لدى كافه الاسرى كاسلوب ضرورى لمجابهه سياسه الإهمال الطبى المتعمد حيال اسرانا .من ناحيته طالب حسن قنيطه رئيس إدارة الهيئة فى المحافظات الجنوبية المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية، والالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولى الإنسانى .وأضاف قنيطة "أن الإهمال الطبى حصد العامين الماضيين أكثر من عشره أسرى شهداء الأمر الذى يؤكد أبعاد تحذيراتنا التى ترى خطورة الإهمال الطبى على حياه الاسرى خاصه فى ظل وجود العشرات من الأسرى بلا علاجات وعمليات جراحية ومتابعة طبية".