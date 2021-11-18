الطقس: توقعات بسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق

والأحد، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات، إضافة لتشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة.



رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس غائماً جزئياً و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما الجمعة، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا،الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .أما السبت، تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً وبارداً نسبياً إلى بارد و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .الأحد، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي وبارداً نسبياً إلى بارد و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود ست درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا،الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين أيام الجمعة، السبت