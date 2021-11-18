القانوع: استشهاد الأسير العمور جريمة جديدة تبرهن وحشية الاحتلال



وأضاف القانوع: "إن ارتقاء الشهيد العمور يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (227) شهيداً، وهو ما يدلل على حجم الانتهاكات المتصاعدة بحقهم وتجاهل معاناتهم وضرب الاحتلال بعرض الحائط لكافة المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية".



وطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية وكل أحرار العالم بالوقوف أمام مسؤولياتهم، والقيام بواجباتهم تجاه ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال.





رام الله - دنيا الوطنقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إن استشهاد الأسير سامي العمور داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، جريمة جديدة تبرهن على وحشية الاحتلال وانتهاكه الصارخ للقوانين الدولية والحقوق والإنسانية.