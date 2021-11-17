شؤون فلسطينية

قطر ومصر توقعان اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة

قطر ومصر توقعان اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة
وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، بأن الدوحة والقاهرة وقعتا اتفاقيات، لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن قطر شاركت في اللقاء الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، والذي عقد بالعاصمة النرويجية أوسلو.

وقال المريخي: في كلمة أمام اللقاء، إن دولة قطر ومن منطلق مبادئها في إحلال السلم والأمن على المستوى الإقليمي والدولي تعمل مع مختلف أطراف المجتمع الدولي للوصول إلى حل عادل يحقق السلام والأمن في دولة فلسطين، وفي الوقت نفسه تعمل لتقديم كل ما يلزم لتوفير مقومات الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني، وتتعاون بهذا الخصوص وبشكل متواصل مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومختلف الجهات الدولية الداعمة والمانحة.

ولفت إلى أن دولة قطر دأبت على تقديم العديد من المنح المالية ومشاريع الدعم الإنساني والتدخل الإغاثي العاجل، بغية تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي والتنموي للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف "هذا ما شكل عاملا مهما من عوامل تحسين الظروف الحياتية، لا سيما في قطاع غزة، حيث بلغ إجمالي ما تم تقديمه أكثر من مليار ونصف مليار دولار أمريكي، خصصت لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والصناعة والزراعة ومشاريع البنية التحتية والطرق والأبنية".

وأعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن توقيع دولة قطر لاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية، لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة، مؤكدا أن هذه الجهود التعاونية المشتركة من شأنها أن تساهم في تحسين الظروف المعيشية.

ونوه بأهمية تفاهمات التهدئة الحالية، وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفح البري، والتواصل بين كافة الأطراف لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

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