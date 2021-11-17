بلدية رفح تناقش ملف أراضي رفح وتتفق مع سلطة الأراضي على تجميد قراراتها





جاء ذلك بمشاركة رؤساء لجان الأحياء المعنية، ممثلين برئيس لجنة حي الحشاش أ. أحمد الحشاش، ورئيس لجنة حي رفح الغربية المختار سامي فوجو، ورئيس لجنة حي المواصي أ. أحمد فرحات، ولجنة الأراضي غير المطوبة برفح وخانيونس يمثلها د. فؤاد النحال وأ. محمد فرحات، وعدد من مدراء دوائر البلدية وسلطة الأراضي ذات الاختصاص.



وقد انتهى اللقاء بعدد من التفاهمات، أبرزها: تجميد قرارات سلطة الأراضي الأخيرة إلى حين انتهاء أعمال اللجنة التي جرى تشكيلها لدراسة ملف أراضي رفح، بمشاركة رؤساء لجان الأحياء المعنية، ولجنة الأراضي غير المطوبة.



















رام الله - دنيا الوطناستكمالًا لجهود بلدية رفح في حل مشكلة الأراضي ذوات الأربعة أرقام غرب مدينة رفح، التقى رئيس بلدية رفح، د. أحمد الصوفي وأعضاء المجلس البلدي، برئيس سلطة الأراضي د. عماد الباز في مقر البلدية، لمناقشة إيجاد حلول لإشكاليات أراضي المواطنين ذوات الأربعة أرقام غرب مدينة رفح.