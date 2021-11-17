بعد اتصالات "سرية".. اتفاق إسرائيلي أردني إماراتي لإقامة محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه بالمقابل ستقام على أحد الشواطئ الإسرائيلية محطة لإزالة ملوحة مياه البحر التي ستزيد الأردن بهذه المياه.





وأضافت (مكان)، أن هذا الاتفاق يأتي ثمرة لاتصالات سرية أجريت بين ممثلين عن الأطراف الثلاث في أعقاب توقيع اتفاقيات السلام، وقد منحت المفاوضات بهذا الصدد زخما اكبر بعد تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل.





ويعد هذا المشروع المشترك لإسرائيل والأردن، "الأكبر من نوعه منذ توقيع معاهدة السلام بينهما".



وكان من المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق خلال مؤتمر المناخ في غلاسكو قبل أسبوعين، الا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت طلب من الأردن ارجاء التوقيع الى ما بعد تمرير "ميزانية الدولة" خشية من الانتقادات التي كان المشروع سيجلبها من جانب المعارضة.



ونقلت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الهرار، ورئيس مجلس الامن القومي، ايال حولاتا رسائل مطمئنة إلى الأردنيين والإماراتيين حول عزم إسرائيل على توقيع الاتفاق.

وستوقع الهرار الاتفاق عن الجانب الإسرائيلي، ووزير المياه والري الأردني، محمد النجار، ومسؤول ملف المناخ في الامارات الشيخ سلطان الجابر والمبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري .

وتم خلال الأسبوع الماضي، وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق حيث تحدث كيري عن الموضوع مع وزير الخارجية لابيد ومع العاهل الأردني عبد الله الثاني.

وقال مسؤولون إسرائيليون: ان المشروع الكبير سيعود بالفائدة على الجانبين كما انه سيساعد في تعزيز العلاقات بينهما.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن الأردن ينوي شراء نحو 200 مليون متر مكعب من المياه المحلية، وهي ضعف الكمية التي يبتاعها الأردن اليوم من إسرائيل علما بانه سيدفع ثمنها بالكهرباء. ونقلت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الهرار، ورئيس مجلس الامن القومي، ايال حولاتا رسائل مطمئنة إلى الأردنيين والإماراتيين حول عزم إسرائيل على توقيع الاتفاق.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن توقع كل من إسرائيل والأردن ودولة الامارات يوم الاثنين المقبل على اتفاق لإنشاء مشروع ضخم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية.