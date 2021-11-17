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شؤون فلسطينية

محمد حمادة: نبض المقاومة مستمر في وعي شعبنا

رام الله - دنيا الوطن
أشاد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، ببطولة الشهيد عمر أبو عصب منفّذ عملية الطعن في البلدة القديمة، مساء اليوم، التي خلّفت جريحين في صفوف قوات الاحتلال.

وأضاف أن العملية جاءت "لتؤكد استمرار نبض المقاومة في وعي شعبنا، وأنه لن يُسلّم بوجود الاحتلال ولا بممارساته".

ونوه إلى أن الشهيد اختار باب الساهرة القريب من المقبرة اليوسفية لينفذ عمليته "ليقول الاحتلال إن للقدس حماة ورجال وإنها خط أحمر وجذوة المقاومة لن تنطفئ".

وتابع حمادة: "يتقدم عمر ابن قرية العيسوية التي لا تعرف الهدوء في وجه الاحتلال ولسان حاله لكل شعبه أن بوصلتنا هي القدس، وعدونا هو الاحتلال، فلا يتوجه السلاح إلا إليه وفي وجهه".

وشدد الناطق باسم حماس عن مدينة القدس، على أن "مقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة ولن يثني شعبنا تنكيل الاحتلال بحق أهالي الشهداء".

ولفت الانتباه إلى أن "القدس تتعرض لمجزرة على صعيد تهجير المقدسيين وإجراءات يومية ضد السكان".

وقال: "إن الاحتلال يعلم جيدا أن مخططاته ضد المدينة المقدسة لن تثني شعبنا عن مقاومته"، عادّا أن "الصورة الرائعة التي يظهرها المقدسيون، دليلا على الثبات ضد المعاناة".

وتابع: "المقدسيون يقولون إنهم صامدون وثابتون على مواقفهم وبالتالي يحتاجون إلى دعمهم والوقوف بجانبهم".

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