"الميزان" يصدر توضيحاً بشأن بيان لمؤسسات أهلية فلسطينية حول زيارة السفيرة الامريكية

رام الله - دنيا الوطنأصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن بيان لمؤسسات أهلية فلسطينية حول زيارة السفيرة الامريكية في الأمم المتحدة لدولة الاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة.وفيما يلي نص التوضيح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:صدر اليوم الأربعاء الموافق 17/11/2021 بيان موقع من مؤسسات أهلية فلسطينية حول زيارة السفيرة الامريكية في الأمم المتحدة لدولة الاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة.مركز الميزان إذ يشدد على انه ليس طرفاً في البيان المشار إليه، فإنه يعيد تأكيد موقفه الرافض للقاء المؤسسات مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة ما لم يكن لقائها للمؤسسات الست أو من يمثلها مشمولاً في أي لقاء.وتوضيحا فإن مركز الميزان كان قد وقع على بيان بصيغة مختلفة عن البيان الصادر. وعليه فإن مركز الميزان إذ يؤكد أنه ليس طرفاً في البيان المشار إليه، فإنه يشدد على موقفه الرافض للقاء السفيرة الأمريكية من قبل المؤسسات الأهلية الفلسطينية ما لم يكن ضمن برنامج زيارتها للأراضي الفلسطينية الالتقاء بالمؤسسات الست أو من يمثلها.ويطالب مركز الميزان السفيرة الأمريكية بأن تكون أولويات زيارتها إجبار سلطات الاحتلال على الغاء قرارها بحق المؤسسات الفلسطينية الست الرائدة في العمل الأهلي، ويعيد تأكيده على أن القرار الإسرائيلي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وينذر بتصفية المجتمع المدني الفلسطيني برمته.