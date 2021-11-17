دولي

إسرائيل تدرس شراء عقار "فايزر" المضاد لفيروس (كورونا)

إسرائيل تدرس شراء عقار "فايزر" المضاد لفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تدرس إسرائيل التعاقد مع شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" لشراء عقارها المضاد لـ (كوفيد-19)، الذي يحمل اسم "باكسلوفيد".

جاء ذلك ما قالته رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة الإسرائيلية، شارون الروعي برايس.

وقد طلبت الشركة من السلطات الصحية الأميركية الليلة الماضية الترخيص لاستخدام هذا العقار، بعدما تبيّن أنه يخفّض بنحو 90%  مخاطر الوفاة أو الإصابة بعوارض خطرة.

وفي ارقام جديدة تثير القلق، يستدل من اخر بيانات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، أن معدل انتقال العدوى يستمر في الارتفاع  ويصل إلى 0.95%.

وتفيد هذه البيانات بتسجيل 539 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية، وتوصف حالة 138 من المرضى بخطيرة يخضع 91 منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء منذ ظهوره في إسرائيل، 8148 شخصاً.

أخبار ذات صلة

الإعلان عن إجراءات جديدة بشأن حصول الفلسطينيين على التأشيرة الخاصة بتركيا

الإعلان عن إجراءات جديدة بشأن حصول الفلسطينيين على التأشيرة الخاصة بتركيا

زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية دوزجة شمال غربي تركيا

زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية دوزجة شمال غربي تركيا

أفغانستان: قتلى وجرحى في تفجير استهدف حافلة ركاب غربي كابل

أفغانستان: قتلى وجرحى في تفجير استهدف حافلة ركاب غربي كابل

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تواصل انتهاك الاتفاق النووي وتزيد مخزون اليورانيوم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تواصل انتهاك الاتفاق النووي وتزيد مخزون اليورانيوم

عائلة غولدين تطالب غانتس بدعوة أمريكا لربط مساعدات غزة بعودة الجنود الأسرى لدى (حماس)

عائلة غولدين تطالب غانتس بدعوة أمريكا لربط مساعدات غزة بعودة الجنود الأسرى لدى (حماس)

وزير الخارجية الإسرائيلي يلغي زيارته إلى المجر لأسباب سياسية

وزير الخارجية الإسرائيلي يلغي زيارته إلى المجر لأسباب سياسية

المستشارة الألمانية: الوضع الوبائي في البلاد مأساوي

المستشارة الألمانية: الوضع الوبائي في البلاد مأساوي

اتفاق إسرائيلي أميركي لمكافحة الهجمات السيبرانية

اتفاق إسرائيلي أميركي لمكافحة الهجمات السيبرانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفد أقاليم فتح الخارجية يزور المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة

وفد أقاليم فتح الخارجية يزور المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة

حماس تعلق على عملية الطعن في القدس واستشهاد منفذها

حماس تعلق على عملية الطعن في القدس واستشهاد منفذها

اشتية يبحث مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام تفعيل الرباعية الدولية

اشتية يبحث مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام تفعيل الرباعية الدولية

اشتية: ندعو لتفعيل اللجنة الرباعية الدولية وحماية حل الدولتين

اشتية: ندعو لتفعيل اللجنة الرباعية الدولية وحماية حل الدولتين

&#34;النقد&#34; والاتحاد الأوروبي يعقدان اللقاء الثاني لمجموعة العمل حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

"النقد" والاتحاد الأوروبي يعقدان اللقاء الثاني لمجموعة العمل حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

اشتية يبحث مع المبعوث الروسي للشرق الأوسط دور موسكو بدفع مسار سياسي لإنهاء الاحتلال

اشتية يبحث مع المبعوث الروسي للشرق الأوسط دور موسكو بدفع مسار سياسي لإنهاء الاحتلال

أول حزب فلسطيني يعلق على عملية الطعن في القدس

أول حزب فلسطيني يعلق على عملية الطعن في القدس

مجدلاني: الخدمات الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين لن تتوفر إلا بهذا الشرط

مجدلاني: الخدمات الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين لن تتوفر إلا بهذا الشرط

منوعات

هل عادت الأزمة بين أحمد فهمي ومحمد رمضان؟

هل عادت الأزمة بين أحمد فهمي ومحمد رمضان؟

شاهد: ميريام فارس تكشف سر بحة صوتها وتفاصيل مثيرة عن زواجها

شاهد: ميريام فارس تكشف سر بحة صوتها وتفاصيل مثيرة عن زواجها

لهذا السبب.. بوراك أوزجيفت يواجه عقوبة السجن لمدة 4 سنوات

لهذا السبب.. بوراك أوزجيفت يواجه عقوبة السجن لمدة 4 سنوات

شاهد: إطلالة منة عرفة الأخيرة تحدث ضجة على السوشيال ميديا

شاهد: إطلالة منة عرفة الأخيرة تحدث ضجة على السوشيال ميديا

شاهد كيف رد قصي خولي على منتقدي إطلالته الأخيرة

شاهد كيف رد قصي خولي على منتقدي إطلالته الأخيرة

شاهد: نجمة &#34;ذا فويس كيدز&#34; تفاجئ جمهورها بآخر ظهور لها

شاهد: نجمة "ذا فويس كيدز" تفاجئ جمهورها بآخر ظهور لها

ما حقيقة عودة سميرة أحمد للساحة الفنية؟

ما حقيقة عودة سميرة أحمد للساحة الفنية؟

شاهد: سمية الخشاب &#34;مش محتاجة أي راجل بحياتي&#34;

شاهد: سمية الخشاب "مش محتاجة أي راجل بحياتي"

أديل تكشف عن تفاصيل مثيرة حول حياتها الشخصية

أديل تكشف عن تفاصيل مثيرة حول حياتها الشخصية

شاهد: الجمهور يهاجم زوج نيللي كريم بسبب هذا التصرف

شاهد: الجمهور يهاجم زوج نيللي كريم بسبب هذا التصرف

عربي

السودان: عشرة قتلى برصاص الجيش خلال مظاهرات اليوم الأربعاء

السودان: عشرة قتلى برصاص الجيش خلال مظاهرات اليوم الأربعاء

لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل متظاهرين اثنين برصاص الجيش في الخرطوم

لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل متظاهرين اثنين برصاص الجيش في الخرطوم

الحكومة المصرية تصدر قراراً جديداً حول التبرع بالأعضاء البشرية

الحكومة المصرية تصدر قراراً جديداً حول التبرع بالأعضاء البشرية

وزير الاستثمار الأردني: سنعمل على دعم الاستثمارات الفلسطينية في البلاد

وزير الاستثمار الأردني: سنعمل على دعم الاستثمارات الفلسطينية في البلاد