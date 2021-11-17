إسرائيل تدرس شراء عقار "فايزر" المضاد لفيروس (كورونا)





جاء ذلك ما قالته رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة الإسرائيلية، شارون الروعي برايس.



وقد طلبت الشركة من السلطات الصحية الأميركية الليلة الماضية الترخيص لاستخدام هذا العقار، بعدما تبيّن أنه يخفّض بنحو 90% مخاطر الوفاة أو الإصابة بعوارض خطرة.



وفي ارقام جديدة تثير القلق، يستدل من اخر بيانات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، أن معدل انتقال العدوى يستمر في الارتفاع ويصل إلى 0.95%.





وتفيد هذه البيانات بتسجيل 539 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية، وتوصف حالة 138 من المرضى بخطيرة يخضع 91 منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي.





وتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء منذ ظهوره في إسرائيل، 8148 شخصاً.



رام الله - دنيا الوطنتدرس إسرائيل التعاقد مع شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" لشراء عقارها المضاد لـ (كوفيد-19)، الذي يحمل اسم "باكسلوفيد".