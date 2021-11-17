شاهد: لحظة تنفيذ عملية الطعن في البلدة القديمة بالقدس

واستشهد الشاب عمر أبو عصب (16 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي، إثر تنفيذ عملية طعن أسفرت عن إصابة شرطيين إسرائيلييْن بجراح طفيفة.

ووفق ما نقل موقع (القناة السابعة)، فإن قائد شرطة القدس، دورون تورجمان، أجرى مساء اليوم تقييماً للوضع في موقع عملية الطعن في البلدة القديمة بالقدس.





وقال: "هذا الهجوم هو تذكير بمجموعة متنوعة من التهديدات التي يواجهها رجال شرطة منطقة القدس وحرس الحدود في البلدة القديمة وبشكل عام، سنواصل العمل بحزم في مواجهة التهديدات وضد أي شخص يحاول إيذاء عناصر الشرطة أو المستوطنين"، وفق تعبيره.