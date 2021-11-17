حماس تنعي الشهيد أبو عصب منفذ عملية الطعن في القدس

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الفتى عمر إبراهيم أبو عصب (16 عامًا)، الذي استشهد، بعد تنفيذه عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس.





وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "لقد قدم الشهيد أبو عصب نموذجًا فريدًا في الإقدام والشجاعة، مشيرة إلى أن هذه "العملية تؤكد أن شعبنا الفلسطيني لن يترك الاحتلال يعيث في قدسنا فسادًا وتدنيسًا للمسجد الأقصى المبارك، وهدمًا للبيوت، وتهجيرًا لأهلنا في أحياء سلوان والشيخ جرّاح، دون رد على هذه الجريمة".





وشددت الحركة على "إن هذه العملية هي تأكيد على تمسك شعبنا بخيار المقاومة، وإيمانه بأنها السبيل لاستعادة حقوقه المسلوبة".





وقالت حماس: إن "المقاومة في الضفة الغربية، وفي القلب منها القدس، والتي قدمت خلال الفترة القليلة الماضية ثلة من أبنائها الميامين، في العمليات والاشتباكات المسلحة، ستستمر بكل قوة حتى دحر الاحتلال الغاصب".

رام الله - دنيا الوطن