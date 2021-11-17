شؤون فلسطينية

لأول مرة بالقطاع.. استخدام عقار tpa والقسطرة الدماغية العاجلة لاستخراج وإذابة تخثر دموي دماغي

لأول مرة بالقطاع.. استخدام عقار tpa والقسطرة الدماغية العاجلة لاستخراج وإذابة تخثر دموي دماغي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نجح الفريق الطبى برئاسة د. محمد حبيب رئيس قسم القسطرة القلبية بمجمع الشفاء الطبي من اذابة جلطة دماغية لمريضين فى الخمسينات من عمرهم باستخدام عقار جديد tpa واجراء قسطرة دماغية عاجلة  لهم لسحب وإذابة التخثر المتبقي في شرايين الدماغ.

وأوضح د.حبيب، أن المريضين كانا يعانيان من جلطة دماغية حادة، أدت إلى عدم تمكنهم من الكلام الى جانب إصابتهم بالشلل في اليد والرجل، لافتا الى أنه وبعد دقائق من العلاج و اجراء قسطرة الشرايين الدماغ تمكن المريضان من الحديث وتحريك الأطراف بشكل كامل.

ووجه حبيب شكره الخاص الى مستشفى المقاصد الخيرية لتبرعها بعلاج tpa الى مستشفى الشفاء والى كافة الطواقم الطبية فى مجمع الشفاء الطبى والى كل من ساهم فى إنجاح هذا الإنجاز الذى عدّه لأول مرة يحدث فى قطاع غزة.

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