حماس تعلق على عملية الطعن في القدس واستشهاد منفذها





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن العملية "تعكس عجز المحتل على وقف انتفاضة شعبنا برغم كل سياسته الاجرامية".



وشدد على أن هذه العملية الفدائية وارتقاء منفذها شهيدًا، صورة من الصراع الكبير بين شعبنا ومقاومته وبين الاحتلال، مشيراً إلى ان "هذه المعركة لن تنتهي إلا بانتصار شعبنا صاحب الأرض والحق والتاريخ".





رام الله - دنيا الوطنقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن "العملية الفدائية البطولية في القدس المحتلة ضد جنود جيش الاحتلال الصهيوني، تأكيد جديد عن تواصل ثورة شعبنا ضد الاحتلال حتى كنس المحتل".