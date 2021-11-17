شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام تفعيل الرباعية الدولية

اشتية يبحث مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام تفعيل الرباعية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، وذلك على هامش اجتماع المانحين (AHLC) في العاصمة النرويجية أوسلو.

وبحث رئيس الوزراء مع المبعوث ضرورة توظيف اجتماع المانحين من أجل دفع مسار سياسي جدي وحقيقي ينهي الاحتلال، مؤكدا انفتاح القيادة الفلسطينية على أي مبادرة لملء الفراغ السياسي الحالي على أرضية القانون الدولي والقرارات الأممية.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية وجود خطوات اقتصادية تساهم بتحسين الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، لكنها يجب أن تكون ضمن إطار سياسي.

ودعا اشتية كوبمانز إلى تفعيل اللجنة الرباعية الدولية ودفع مبادرة سياسية عبرها تنخرط فيها الأطراف الإقليمية والدولية المختلفة.

وأوضح: "ندعو اليوم المجتمع الدولي لحماية حل الدولتين بالوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على تدمير ممنهج له وإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، من خلال تعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأراضي واستمرار السيطرة على الحدود والمعابر والموارد الطبيعية".

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