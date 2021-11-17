اشتية يبحث مع المبعوث الروسي للشرق الأوسط دور موسكو بدفع مسار سياسي لإنهاء الاحتلال









رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع المبعوث الروسي لعملية السلام في الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع المانحين (AHLC) في مقر إقامته في أوسلو.وبحث اشتية مع المبعوث الدور الروسي في دفع مسار سياسي لإنهاء الاحتلال.وأكد رئيس الوزراء على عمق العلاقات الفلسطينية الروسية، ووقوف روسيا الى جانب حقوق الشعب الفلسطيني تاريخيا، وضرورة الحفاظ على تنسيق مشترك باستمرار.وقال اشتية: "نريد من الرباعية الدولية التي تشكل روسيا واحدة من أعمدتها الأربعة دفع مبادرة من أجل فتح مسار سياسي جدي، تنخرط فيه مختلف الأطراف، ينهي الاحتلال ويفضي لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، مع القدس عاصمة وعودة اللاجئين".ودعا رئيس الوزراء إلى الضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة.