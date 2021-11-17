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السودان: عشرة قتلى برصاص الجيش خلال مظاهرات اليوم الأربعاء

السودان: عشرة قتلى برصاص الجيش خلال مظاهرات اليوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا برصاص الجيش خلال المظاهرات التي نظمت في البلاد اليوم الأربعاء تنديدا باستيلاء العسكريين على الحكم.

وأكدت اللجنة على صفحتها في (فيسبوك) أن مواكب المتظاهرين تتعرض لـ"قمع وحشي بالرصاص الحي".

وأشارت اللجنة إلى رصدها عشرات الإصابات متفاوتة الخطورة بين المحتجين، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأفاد الموقع بقطع الاتصالات الهاتفية بشكل كامل في عموم السودان، باستثناء استقبال الاتصالات الدولية، على خلفية موجة جديدة من المظاهرات في البلاد احتجاجا على "حل الجيش حكومة رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك".

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