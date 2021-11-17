أول حزب فلسطيني يعلق على عملية الطعن في القدس

رام الله - دنيا الوطنأشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالعملية البطولية التي نفذت مساء اليوم وأدت إلى إصابة ثلاثة مستوطنين إحداها خطيرة في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أنها تشكّل الرد والطريق لكنس الاحتلال ومستوطنيه، ومواجهة جرائم ومخططات الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته.وأكدت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه العملية تبرهن من جديد على أن ثورة شعبنا الفلسطيني متواصلة، وتزداد توهجاً واشتعالاً ونوعية يوماً بعد يوم، وأن كل محاولات إجهاضها أو التآمر عليها لن تنجح.واستشهد مواطن فلسطيني، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار عليه، مساء اليوم الأربعاء، بزعم تنفيذه عملية طعن في مدينة القدس.